Аморализм - торговый знак официального Парижа: вы лжете, мадам Колонна!

Автор: Акпер Гасанов

Количество провокаций, совершенных Францией в отношении Азербайджана превысило все возможные пределы. Да, на протяжении всех долгих лет, что длилась оккупация 20% территорий нашей страны со стороны Армении, официальный Париж и пальца о палец не ударил, чтобы добиться торжества международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

В них, напомню, содержался четкий призыв о выводе незаконных армянских вооруженных формирований с территорий нашего государства, территориальную целостность которого признали все страны мира, на тот момент, за исключением Армении. Вся активность официального Парижа сводилась к попыткам сделать вечным тот статус-кво, что сложился по итогам Первой Карабахской Войны.

Вопрос был лишь в том, соблюдались ли хотя бы формальные приличия, видимость непредвзятости Франции. При прежних президентах этой страны такая линия соблюдалась. Сейчас о ней напрочь забыли. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, во всех смыслах слова, крестовый поход против нашей страны, не чураясь абсолютно ничем.

Мы уже видели ложь с его стороны в ходе 44-дневной войны. Мы видели и его многочисленные попытки сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном. Об этом говорит и то, что посол Франции в нашей стране ни разу не удосужился посетить освобожденную Шушу, тогда как послы многих иных государств неоднократно совершали поездки в город, являющийся колыбелью нашей культуры.

В этом смысле нет ничего принципиально нового в нынешних провокациях со стороны Франции. Поражает разве что их неприкрытость, цинизм, наглость. Глава МИД Франции Катрин Колонна безусловно является ярким олицетворением именно такой, циничной, наглой, лживой политики официального Парижа. В очередной раз она это подтвердила самолично, выступив на ежегодной конференции послов.

Это особо важный момент, ибо казанное Колонной наматывали на ус все послы Франции. Соответственно, все они будут руководствоваться именно такой, лживой и циничной, антиазербайджанской риторикой. Цинизм и лживость официального Парижа и лично мадам Колонны состоят в том, что все подлости в отношении нашей страны совершаются под аккомпанемент речей о стремлении мобилизовать усилия, "чтобы создать условия для справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном".

Услышав все это, хочется сходить в душ. Настолько сильное остается ощущение того, что ты был облит грязью. Нет ни одного доказательства того, что Франция желала бы справедливого мира между Баку и Ереваном. Но есть бесконечно длинный перечень доказательств того, что Франция поддерживает армянские терроризм, сепаратизм, территориальные претензии к Азербайджану.

И мадам Колонна самолично это доказала буквально в следующем своем предложении.

"Это позволит провести делимитацию границ между двумя странами и даст возможность "народу Нагорного Карабаха" жить на родине при уважении его прав, культуры и истории", - изрекла она.

И тут вряд ли нужно сильно акцентировать на том, что глава МИД Франции превратилась в ретранслятор армянских мифов. И ежу, армянскому или французскому ясно, что нет никакого "народа Нагорного Карабаха".

Официальный Баку многократно указывал на это. Также многократно указывалось и на то, что есть Карабахский экономический регион Азербайджана, где незаконно, пользуясь долготерпением официального Баку, проживает несколько десятков тысяч армян, имеющих паспорта страны, которая более четверти века держала под оккупацией 20% наших земель. Отрицать аргументы Азербайджана невозможно. Но можно сделать вид, что ты их не слышишь.

Ровно так и поступает официальный Париж. Он открыто встал на путь лжи и лицемерия. Собственно, это даже не путь. Это панель, на которой трудятся женщины с заниженной социальной ответственностью. И тем и другим просто наплевать на свою репутацию, в свете всего того, что уже ими сделано. И именно слова главы МИД Франции в очередной раз убедили в этом.

"Стратегия удушения, направленная на то, чтобы спровоцировать массовый исход армян из Нагорного Карабаха, незаконна, как уже установил Международный суд, и аморальна", - изрекла Колонна. Извратив суть решения МУС, трактуя его на армянский лад. А главное - нагло соврав во всем. Начиная от утверждений о "стратегии удушения" и заканчивая обвинениями в аморализме в адрес Азербайджана.

Нет и быть не может никакой "стратегии удушения" по отношению к тем, кто незаконно проживает на твоей земле, отказываясь подчиняться твоим законам. Не может быть никакой "стратегии удушения" к тем, кто держит на твоей земле незаконные вооруженные формирования, игнорируя резолюции ООН. Не может быть никакой "стратегии удушения" по отношению к тем, в чьих рядах находятся лица, совершившие чудовищные преступления против нашей страны и нашего народа.

"Стратегия удушения" - это ровно то, что проповедовал и проповедует Армения, на территории которой нет ни одного азербайджанца. А Азербайджан предоставлял и предоставляет, несмотря ни на что, карабахским армянам выбор - принять наше гражданство или выехать в РА. Попутно, Азербайджан предлагал отправить в Ханкенди грузы с гуманитарной помощью. И это решение было одобрено председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, усилия которого по установлению мира между Азербайджаном и Арменией отчаянно, а возможно и из-за банальной ревности Макрона, пытается обнулить официальный Париж, пытающийся не видеть и того, что Азербайджан направил в Ханкенди гуманитарный груз, который с каким-то нечеловеческим остервенением отказываются принимать сепаратисты. И именно это и есть аморализм. Чудовищный, беспрецедентный, но ставший уже торговым знаком нынешнего руководства Франции.