https://news.day.az/politics/1593551.html Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию
Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера совершил рабочий визит в Турцию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Закир Гасанов примет участие в ряде мероприятий по случаю 30 августа - Дня Победы Турции.
В рамках визита также запланировано участие министра обороны Азербайджана в выпускных церемониях, проводимых в учебных заведениях специального назначения, подведомственных Университету национальной обороны Турецкой Республики.
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