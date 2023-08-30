Омбудсмен подготовила отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны

Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

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