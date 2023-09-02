Дорога Агдам-Ханкенди, еще не открывшись, уже влияет на события

Не исключено, что, несмотря на все истерики, местные армяне все же разблокируют дорогу Агдам-Ханкенди и сделают доброе дело для себя. Если же нет, то весь мир убедится в том, что "блокада" это фарс. Так что азербайджанской стороне выгоден любой исход. Пропуск нашего гуманитарного груза положит начало процессу реинтеграции, к которому азербайджанская сторона стремится. Если же дорога останется заблокированной и на ней будут митинговать сепаратисты, они только продемонстрируют всему миру, что "блокада" это всего лишь политическая манипуляция и не более. Этот вариант тоже нам на руку, так как только подтвердит наши доводы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

"Обратите внимание, дорога Агдам-Ханкенди еще не задействована, а уже позитивно влияет на происходящие события. Ведь все, что происходит сегодня, закрутилось или ускорилось после отправки Красным Полумесяцем гуманитарного груза в зону РМК. Несмотря на устроенный вокруг клоунады с армянскими и французскими фурами на границе ажиотаж и на военную провокацию армян в кяльбаджарском направлении, главные события разворачиваются сегодня на дороге Агдам-Ханкенди-Лачин. Есть, конечно, достаточно помех. В зоне РМК в районе Аскерана сейчас разыгрывается шоу с участием российских миротворцев. Ну, пусть поиграют пока, а мы будем продолжать делать свое дело. В любом случае, есть надежда, что оставшиеся вопросы все же удастся решить без применения силы. Реинтеграция неизбежна. В процессе возможны эксцессы, в том числе военно-политического характера. Но главное, что процесс уже идет. Ежедневно через ППП "Лачин" покидают Азербайджан десятки армян с российскими паспортами. Видимо, идет какая-то фильтрация внутри зоны РМК и кто не хочет жить в нашей стране, уезжают. Это процесс не быстрый, но мы не торопимся", - сказал азербайджанский политолог.

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По его словам, то, что происходит сегодня в Ханкенди, все эти "отставки", уход Араика говорят о том, что Азербайджан успешно решает свои задачи. Позитивные результаты будут достигнуты, несмотря на сопротивление и помехи покровителей Армении, считает политолог. В течение всех послевоенных лет, отметил он, мы были свидетелями безостановочных попыток внешних игроков, используя карабахских сепаратистов, официальный Ереван, диаспору, церковь и так далее, нивелировать результаты 44-дневной войны, То есть изменить геополитические реалии, сложившиеся после ее окончания. Основным инструментом служат, само собой, сепаратисты. Однако все это тщетные усилия.

Гусейнов подчеркнул, что основной проблемой Азербайджана еще с советских времен был не столько сам армянский национализм, сколько внешние силы, которые его всегда использовали. Это те страны, которые до сих пор пытаются делать все, чтобы не допустить установления стабильности в регионе. Это Франция, это Россия, это частично, к сожалению, США, где имеет место серьезный лоббинг нестабильности на Южном Кавказе, это Иран, посредством которого претворяются определенные проекты на земле, подчеркнул Гусейнов. Подтянулся и ряд других стран. Главное, что в этом списке три страны - постоянные члены Совета безопасности ООН, отметил политолог. То есть из пяти постоянных членов Совбеза три заинтересованы в поддержке армянского национализма и сепаратизма и в том, чтобы через конфликт управлять регионом.

"Стоит обратить внимание на "отставку" сепаратистской верхушки и на то, что в эти дни произошла очередная смена руководства РМК - ушел Ленцов, на которого армяне в свое время возлагали большие надежды. Для нас, в принципе, нет разницы, кто возглавляет миротворцев и кто играет роль "президента" у сепаратистов. Мы решаем свои задачи при любом раскладе. Между тем, известно, что руководство РМК и сепаратисты связаны, и "кадровые перестановки" говорят о том, что внешние игроки хаотично ищут сценарии, которые позволили бы им удержать конфликтную ситуацию в нашем регионе. Хотя я не исключаю, что ", - считает политолог.

В контексте сказанного Ризван Гусейнов напомнил о недавнем экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по жалобе Армении. По его словам, одним из застрельщиков этих обсуждений была Франция. Но она участвовала в этом неблаговидном деле не одна. Ее просто пропустили вперед, а интересы тут имели и Россия, и США, и ряд других стран.

"Не думаю, что после провала в ООН попытки добиться осуждения Азербайджана полностью прекратятся на уровне Евросоюза, Европарламента, других международных организаций. Самое главное, что эти бумажки не будут иметь никакой ценности и юридической силы. Но французы не сдаются. Франция преследует цель ни в коем случае не допустить реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество и не дать подписать до конца года мирный договор. Посмотрим, что у них получится. В любом случае, насколько мне известно, Баку заранее предусмотрел несколько сценариев развития ситуации, у него есть полный набор инструментов - и дипломатических, и экономических, и военно-политических. В ответ на любое развитие событий у Азербайджана есть план действий, однако мы надеемся, что процессы не пойдут по негативному сценарию. На это дают надежду последние события в зоне РМК. Идет исход из Карабаха тех, через кого планировалась организация терактов в регионе, у кого в карманах российские и армянские паспорта. Это люди, аффилированные с внешними силами, со спецслужбами, которые должны были использоваться для создания нового очага напряженности. Если в итоге произойдет разоружение незаконных армянских формирований в зоне РМК, можно будет считать, что одна из серьезных проблем на данном этапе решена. Мы пресечем реальную. возможность возобновления конфликта. Разоружение незаконных формирований после открытия ППП "Лачин" стало следующей основной задачей. Думаю, Азербайджан и его союзники предпримут все необходимые шаги. Наша страна стремится к мирному разрешению оставшихся проблем. Но если это не удастся, военно-политическое решение не заставит себя ждать", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева