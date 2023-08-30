Сабина Алиева о сотрудничестве с Красным Крестом по вопросу пропавших азербайджанцев

В сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) была проделана большая работа по получению информации о пропавших без вести азербайджанцах, но ожидаемый результат не был достигнут.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

"К сожалению, даже сегодня в мире продолжаются конфликты, люди пропадают по разным причинам, и их судьба рассматривается как глобальная проблема. Таким образом, поскольку неизвестно, живы или умерли эти люди, семьям пропавших без вести приходится жить как с постоянными психологическими потрясениями и негодованием, так и с экономическими и другими трудностями в зависимости от роли пропавшего без вести в семье. Члены семей пропавших без вести азербайджанцев, которых насчитывается около четырех тысяч, живут так уже почти 30 лет. Есть семьи, в которых сразу несколько человек пропали без вести одновременно", - говорится в отчете.

Отметим, что Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений. Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.