Макрон только что серьезно потерял лицо в свете изгнания Франции из Западной Африки. Он хочет ухватиться за все, что придаст его внешней политике некоторое подобие международной значимости. Однако зацикленность на армянском вопросе контрпродуктивна, учитывая, что с потерей доступа к урану Нигера Франция становится более зависимой от Азербайджана, чем когда-либо. Потеря урана из Нигера создаст проблемы для АЭС, которые дают 75 процентов энергии, расходуемой в стране, следовательно, возрастет роль электростанций, работающих на ископаемом углеводородном топливе - нефти и газе.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, агрессивно-односторонняя политика ничего не даст. Баку вряд ли изменит свою позицию, а Франция просто поставит себя в неловкое положение в свете собственного лицемерия и плохой репутации в вопросах прав человека. Существует в Карабахе "голод" или нет, вид цепляющейся за присутствие в Африке Франции и циничная эксплуатация ею ресурсов африканских стран, не способствуют обоснованию ее якобы озабоченности по поводу гуманитарной помощи армянам.

"Хотя Макрон, вероятно, и не ждет полной победы в этом вопросе, он хочет наделать достаточно шума, чтобы поднять свой авторитет и, возможно, наконец-то определить роль Франции в переговорном процессе. Напомню, что Макрон также унизил себя как несостоявшийся посредник между Россией и Украиной. Теперь он видит новую возможность занять видное общественное место. Кроме того, ему, думаю, хочется сместить Россию с поста главного защитника Армении, особенно учитывая, что Ереван ищет выход из этих отношений. Однако, поступая таким откровенно патерналистским образом, Франция повторяет прошлые ошибки в Западной Африке, но действует на Южном Кавказе еще менее успешно и без особой отдачи от инвестиций. Возможно, речь идет о простой финансовой и политической взаимопомощи с маргиналами армянской диаспоры, а также о попытке добиться закулисных уступок от Азербайджана. Если это так, то эта стратегия не сработает, а неоднократные публичные неудачи только подорвут авторитет Франции. Политизированные атаки и кампании имеют неприятные последствия, если их воспринимают как отчаянные и оппортунистические", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева