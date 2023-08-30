https://news.day.az/politics/1593627.html Армяне проявляли бесчеловечное отношение к азербайджанским пленным - Сабина Алиева
Армяне проявляли бесчеловечное отношение к азербайджанским пленным - Сабина Алиева
Армяне проявляли бесчеловечное отношение к азербайджанцам, взятым в плен во время оккупации территорий Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
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