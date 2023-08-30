Сабина Алиева раскрывает факты мошенничества со стороны армян в отношении семей пропавших азербайджанцев

В процессе организации работы с жертвами войны на начальном этапе в связи с агрессией, которой подверглась Азербайджанская Республика, и возникшими в результате этого гуманитарными проблемами, армяне злоупотребляли ситуацией и извлекали выгоду. Так, десятки граждан Азербайджана, в том числе тела убитых, были возвращены армянами в обмен на крупную сумму денег, а в ряде случаев семьи погибших были подвергнуты мошенничеству.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

"Ниже приведены два факта, предоставленные Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана:

▪ Исаев Джахангир Исмаил оглу, занимавшийся поисками своего брата - Исаева Аскера Исмаил оглу, пропавшего без вести 31 декабря 1992 года на границе с Арменией в Газахском районе, а также муж его сестры Мамедов Мамед Гариб оглу 7 ноября 1993 года выехали на пограничную территорию Армении с Грузией. Там они вступили в переговоры с армянами, после чего были обманом вывезены в Армению под предлогом встречи с Аскером Исаевым и его освобождения. В настоящее время дальнейшая судьба всех троих неизвестна.

▪ В феврале 1993 года родственники военнослужащего азербайджанской армии Гулиева Хагана Нуреддин оглу, пропавшего в боях за Агдеринский район, занимаясь его поисками, установили связь с проживающими в России армянами, которые убедили их, что Хагани Гулиев жив. Они заявили, что освободят его за 25 тысяч долларов США. Брат Хагани Гулиева - Махир Гулиев, собрав требуемую сумму с помощью близких родственников, летом 1996 года поехал в Россию. Однако армяне убили Махира Гулиева, забрали деньги и сбежали", - говорится в отчете.

Отметим, что Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений.Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.