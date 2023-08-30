Отправленная из Баку автоколонна с гуманитарной помощью все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди

Отправленная из Баку автоколонна с гуманитарной помощью все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди, сообщает в среду Карабахское бюро Day.Az.

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