https://news.day.az/politics/1593647.html Отправленная из Баку автоколонна с гуманитарной помощью все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди
Отправленная из Баку автоколонна с гуманитарной помощью все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди
Отправленная из Баку автоколонна с гуманитарной помощью все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди, сообщает в среду Карабахское бюро Day.Az.
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