https://news.day.az/politics/1593655.html Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы
Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).
"Сегодня отмечается 101-я годовщина Большого праздника, который является воплощением славной победы братской Турции в войне за независимость, достигнутой ее упорством и героизмом.
Поздравляю братскую Турцию с этим событием", - говорится в публикации.
Отметим, что в Турции 30 августа отмечается праздник Победы и День Вооруженных сил.
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