Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Сегодня отмечается 101-я годовщина Большого праздника, который является воплощением славной победы братской Турции в войне за независимость, достигнутой ее упорством и героизмом.

Поздравляю братскую Турцию с этим событием", - говорится в публикации.

Отметим, что в Турции 30 августа отмечается праздник Победы и День Вооруженных сил.