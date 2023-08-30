Иностранные медиа освещают события на дороге Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с гуманитарной помощью

Группа сотрудников азербайджанских представительств иностранных медиа прибыла на дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с гуманитарной помощью, отправленная Азербайджанским обществом Красного Полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца предоставляют информацию сотрудникам иностранных медиа (Bloomberg, BBC, Reuters), которые знакомятся с ситуацией на территории, где стоят грузовики с гуманитарными грузами.

Отметим, что автоколонна с гуманитарной помощью, направленной Азербайджанским обществом Красного полумесяца лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Азербайджанского общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан ранее сказал журналистам, что в будущем жителям армянского происхождения в Карабахе могут быть доставлены и другие необходимые товары.

Остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.