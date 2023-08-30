Азербайджан опроверг безосновательные утверждения армян о том, что мука из Баку просроченная

Утверждения армян о том, что мука весом 40 тонн, отправленная из Баку в Ханкенди, является просроченной, необоснованны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сотрудникам зарубежных медиа-структур представитель Общества Красного полумесяца Азербайджана Эльшан Салимзаде.

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