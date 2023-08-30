Российские миротворцы предложили армянам пропустить 40 тонн муки, отправленной из Баку в Ханкенди

Российские миротворцы предложили пропустить в Ханкенди 40 тонн муки, отправленной из Баку, однако армянские сепаратисты в Карабахе не приняли их предложение, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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