Захарова призвала Францию учитывать позицию Азербайджана

В своих посреднических усилиях по нормализации отношений между Баку и Ереваном Франция должна учитывать позиции обеих сторон.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"С одной стороны, мы неоднократно говорили, что приветствуем любые инициативы, которые не идут вразрез с усилиями России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которые не дублируют и тем более не подрывают эти усилия. С другой стороны, активность Франции на этом направлении нам хорошо известна. И что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий нужно учитывать в первую очередь позиции обеих сторон, то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так разогрета, не стоит. Это альфа и омега любого посредничества", - сказала она.

Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж будет выступать с новой дипломатической инициативой на международной арене "с целью усиления давления на Азербайджан".

В ответ на заявление Макрона в МИД Азербайджана отметили, что предвзятые взгляды президента Франции подрывают мирный процесс, создавая ложное впечатление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищая Армению.

"Тот факт, что президент Франции в очередной раз высказывает мнения, опирающиеся на необоснованные утверждения о "гуманитарной ситуации" в регионе, еще раз доказывает ошибочность политики этой страны. Французская сторона, которая почти 30 лет не высказывала осуждения касательно политики оккупации и агрессии Армении против Азербайджана, ни разу не прокомментировала гуманитарную ситуацию в связи с почти одним миллионом азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, сейчас осуждает 44-дневную войну 2020 года, в ходе которой Азербайджан освободил свои земли в соответствии с Уставом ООН и нормами и принципами международного права, а также французская сторона делает особый акцент на утверждениях о "гуманитарной ситуации" в регионе. Недопустимо включение президентом Франции в свой лексикон выражения "Лачинский гуманитарный коридор", недопустимо также говорить языком давления, это является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Французской стороне хорошо известно, что по Лачинской дороге и через пограничный пункт пропуска в течение дня проходят десятки армянских жителей, а для перевозки грузов Азербайджаном предложены альтернативные дороги - Агдам-Ханкенди и другие, однако вопрос использования этих дорог политизируется Арменией и лицами, выдающими себя за представителей армянских жителей. Одним из факторов, непосредственно препятствующих процессу, является озвучивание необоснованных утверждений, и вместо содействия выполнению договоренностей, достигнутых в начале августа, это поддерживает провокационные шаги армянской стороны. Полезней было бы также ответить на вопрос, почему Франция, заявившая в Праге, что миссия Европейского союза и авторство инициативы по признанию границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года принадлежит Франции, не выступала с подобными инициативами в течение почти 30 лет, когда азербайджанские территории находились под оккупацией. Азербайджанская сторона полна решимости обеспечить мир и безопасность в регионе, и все внешние вмешательства, препятствующие этому, будут твердо пресекаться", - сказали в ведомстве.