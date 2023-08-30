Что обсуждали 6 часов отчаявшиеся сепаратисты?

На днях бандит Араик Арутюнян, понявший, что у него нет никаких вариантов для финтов ушами, собрал свою свиту в так называемом "парламенте" в Ханкенди и аж 6 часов оправдывался перед армянским меньшинством, которое больше не верит ни единому его слову.

Как передает Day.Az, позже армянские СМИ раскрыли детали этих шестичасовых посиделок. В частности, стало известно, что ситуация в ЗВО РМК обострилась - многие требуют разъяснений от Арутюняна. Собственно поэтому он и собрал свою свиту, среди которых были и бывшие т.н. "президенты" - Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Присутствовал также Самвел Бабаян и лица, имеющие антироссийскую направленность.

Как отмечается, Арутюнян не знает, что ему делать и признал, что находится в отчаянии. По его словам, из безвыходной ситуации есть 2 пути: начать прямой диалог с Баку, открыв дорогу Агдам-Ханкенди или покинуть территорию Азербайджана.

Он признал, что тянуть время больше невозможно и необходимо принять решение. При этом, Арутюнян, по традиции армянства, обвинил Россию в "бездействии".

Пессимистические заявления бандита вызвали большую волну негодований. Как утверждают армянские СМИ, Саакян пытался уговорить Арутюняна не принимать никакие решения, при этом отказался разделять любую ответственность, если какие-то будут приняты.

Клоуны этого цирка также обсудили "наличие помощи от разных стран". Араик Арутюнян откровенно признал, что власти Армении сказали ему, что не собираются вмешиваться или что-то делать, мол разбирайтесь сами.

"От нас умыли руки", - тоскливо пищал он.

Как следствие, сие заявление вызвало панику среди сепаратистов, которые недовольны тем, что Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Саакян и Гукасян потребовали не открывать дорогу Агдам-Ханкенди и активнее сотрудничать с Россией. Тем временем присутствовавшие прозападные круги напомнили, что предложение Лаврова заключается в торговле с Агдамом.

Внутренняя грызня между крысами тонущего корабля перешла на новый уровень. Как лебедь, рак и щука, сепаратисты не знают, что им делать. Каждый пытается выдвинуть какие-то бестолковые идеи в надежде, что удастся найти хоть какой-то выход из положения, но выход, по-любому, один - зона временной ответственности РМК должна стать зоной постоянной ответственности Баку.

Армянскому меньшинству в Карабахе необходимо реинтегрироваться в азербайджанское общество, что повернет их жизнь в лучшую сторону. А с открытием дороги Агдам-Ханкенди откроется и Лачинская дорога. Другого пути у остатков сепаратизма не осталось. Все те, что не согласен с этим, могут выехать обратно в Армению, на свою родину.