Армянский журналист неудачно попытался спровоцировать Захарову

Уже не первый раз мы становимся свидетелями словесных столкновений между представителями МИД России и армянскими журналистами-провокаторами, которые не жалеют усилий, чтобы выжать из уст представителей ведомств РФ хоть какие-то анти-азербайджанские высказывания.

В частности, такие перепалки традиционно наблюдаются в ходе брифингов в МИД России. И сегодняшний день не стал исключением.

Как сообщает в среду Day.Az, армянский журналист-пропагандист с отчаянием в глазах, задавая один за другим провокационные вопросы, попытался вывести главу пресс-службы МИД РФ Марию Захарову сделать заявление против Азербайджана, но все было напрасно.

Так, псевдо-журналист задал вопрос по поводу недавнего задержания на ППП "Лачин" троих армян, оскорбивших азербайджанский флаг, при этом упрекая российских миротворцев в том, что они не вмешались, добавив с претензией, что "люди им доверились". В ответ Захарова заявила, что возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент неуместно и неправильно.

Получив щелчок по носу, армянский провокатор задал вопрос по поводу предложения РФ провести встречу представителей Азербайджана и армянского населения Карабаха на территории Азербайджана, поднимая при этом тему обеспечения гарантий на то, что представители армянского меньшинства не будут задержаны. Захарова ответила, что гарантией является выполнение договоренностей.

"Не нужно заниматься толкованием, придумыванием новых конструктов, привлечением третьих сторон", - добавила она.

По ее словам, как только появляется нечистоплотность в реализации договоренностей, то тут уже не до гарантий. Возмущенный армянский журналист спросил Захарову, какие именно договоренности Армения нарушила. Захарова ответила, что она не говорила про нарушения, а лишь сказала, что нужно выполнять условия договоренностей. Захарова отметила, что позиция Армении кардинально изменилась по ключевому для Еревана вопросу.