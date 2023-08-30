Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции с целью участия в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню Победы Турции, посетил Парк Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Закир Гасанов возложил венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив светлую память выдающегося государственного деятеля.