https://news.day.az/politics/1593752.html Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре - ФОТО
Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции с целью участия в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню Победы Турции, посетил Парк Гейдара Алиева в Анкаре.
Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.
Закир Гасанов возложил венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив светлую память выдающегося государственного деятеля.
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