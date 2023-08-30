Идальго испортила жизнь парижанам

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, проблемы в своем городе окончательно достали мэра Парижа Анн Идальго, которая решила бросить все и устремиться с "гуманитарным грузом" для "голодающих армян" к ППП "Лачин". Ситуация получается очень странная и парадоксальная, ведь если задуматься, госпожа Идальго получает заработную плату за то, что она решает проблемы жителей Парижа, а не занимается внешнеполитическими вопросами. И если мэру города хотелось заниматься внешнеполитическими проблемами, то стоило становиться дипломатом или, хотя бы, побороться за кресло Катрин Колонны.

Но если Анн Идальго скучает на рабочем месте от того, что прекрасно руководит доверенным ей городом, то как объяснить то, что Париж не соответствует имиджу, который усиленно пиарили десятилетиями? Французы смогли создать Парижу образ особого города с чарующей романтической атмосферой. Но большая часть сегодняшнего Парижа больше напоминает бедствующую территорию. Большое количество бездомных, антисанитария и социальное неравенство стало для города настоящим бедствием, с которым столице Франции не удается справиться уже долгое время. А какая здесь стоит вонь...

Несоответствие города ожиданиям вызывает у приезжих туристов чувство глубокой разочарованности и упадка душевных сил. Этому состоянию было присвоено простое, но понятное название - "Парижский синдром".

Но несмотря на сложную ситуацию в своем городе, Идальго решила, что у нее лучше получится "спасти" положение "бедствующих и голодающих" армян. Вот только эта попытка была заранее обречена по ряду причин. Во-первых, очевидно, ее действия не были согласованы с азербайджанской стороной. И глава Парижа прекрасно осведомлена об этом. В таком случае, становится возможным сказать, что основной ее целью являлся пиар-трюк, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ее любимыми армянами, диаспора которых - огромный потенциальный электорат во Франции.

Во-вторых, мэр Парижа может считать себя большим и важным человеком. Но только в Париже. Ее юрисдикция заканчивается на выходе из города, а если отталкиваться от социальной ситуации в столице, то власть ее существует в некоторых бедных кварталах только на бумаге. Но Южный Кавказ не является частью Парижа, так что, если говорить откровенно, то Идальго тут никто и не имеет никакого влияния. Почему ей показалось, что она может что-то изменить, если даже глава французской дипломатии раз за разом терпит провал.

Интересно узнать как парижане реагируют на "спасительную миссию" градоначальника, учитывая большое количество нерешенных проблем? Судя по отсутствию критики, вероятно, что они рады тому, что мадам Идальго лишила город своего присутствия. Пусть и на короткий срок. Ведь ей очень скоро придется вернуться, когда "спасительница" вернется в свой город с пустыми руками и подбитым эго, в силу своего внешнеполитического провала.

Но Идальго это не беспокоит. Ведь теперь она получит покровительство части электората. Вот что важно. Таковы приоритеты у главы столицы Франции, а не международное право.