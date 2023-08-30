Анн Идальго на пути лжи и лицемерия

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера Азербайджан, который всегда придерживается принципов гуманизма и заботится о всех своих гражданах, вне зависимости от их происхождения, направил в Карабахский регион гуманитарную помощь. В грузовиках было доставлено 40 тонн муки. Понимая, что политическим манипуляциям с "голодом" приходит конец, Армения в истерике задействовала все возможные связи, чтобы не дать Азербайджану доставить данный груз армянскому меньшинству. Первой, как всегда, откликнулась беспринципная Франция, которая занимается лишь тем, что сует свой нос в чужие дела.

Париж в ответ, буквально на следующий день, направил в сторону Лачинский дороги 10 фур со своей "гуманитарной помощью". Как утверждает сопровождавшая конвой мэр Парижа Анн Идальго, в грузовиках в основном непортящиеся продукты питания, детское питание, молочный порошок, генераторы и солнечные панели.

"Это поможет армянам продержаться. Происходящее сейчас в "арцахе" похоже на геноцид" - изрекла она, приехав по месту назначения.

Идальго активно продвигает неверную информацию о том, что Азербайджан устроил "блокаду", хотя данные утверждения совершенно не поддаются не только логике, но и фактам.

Во-первых, зачем Азербайджану блокировать собственную территорию? Во-вторых, через ППП "Лачин" ежедневно осуществляется движение в обоих направлениях. Говорить о блокаде в такой ситуации - это нонсенс, ибо никто не препятствует перемещению армян на Лачинской дороге.

Но это все не волнует Идальго, она закрывает глаза, как и все французские политики.

"Наше послание ясно и просто: мы призываем в первую очередь уважать международное право. Армяне Карабаха находятся в блокаде, независимо от их воли, и эта блокада осуществляется в нарушении международного права и Заявления от 9 ноября 2020 года. Происходящее сейчас похоже на геноцид", - продолжает она.

В общем, провокации, совершаемые Францией в отношении Азербайджана превысили все возможные пределы. На протяжении всех долгих лет, что длилась оккупация 20% территорий нашей страны со стороны Армении, официальный Париж и пальца о палец не ударил, чтобы добиться торжества международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

Вместо того чтобы поддерживать нейтралитет, Париж давно уже выбрал себе сторону и больше не может считаться никаким посредником или помощником на Южном Кавказе. Но, тем не менее, Идальго и другие багетовые политики осмеливается говорить о "международном праве". Порой просто удивляешься, как эта мадам с легкостью выступает за расчленение другого государства, поддерживая незаконную аннексию азербайджанских территорий в угоду своим личным интересам. Публично выступая против сепаратизма во Франции, осуждая действия корсиканских сепаратистов, Идальго в то же время отказывает в этом же праве Азербайджану выступать против сепаратистов у себя в стране.

А потом она удивляется, почему же фуры стоят? Ответ на этот вопрос вчера получил ее президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым. Могла бы уточнить у Макрона. Глава государства пояснил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

Франция - это последняя страна, которая имеет право что-либо вякать по этим вопросам. Страна, проводящая политику неоколониализма, последней должна говорить об международном праве. Геноциды, разрушения, грабежи устраиваемые Парижем в странах Африки никто не забыл. Недавние действия макроновской власти в Нигере, попытки всеми силами удержаться в этой стране ради урана, говорят сами за себя.

Игнорирование фактов оккупации Арменией азербайджанских земель на протяжении почти 30 лет, политики этнических чисток, геноцида и массовых убийств, осуществленных Арменией в отношении азербайджанцев, грубого нарушения прав около 1 млн азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, разрушения и разграбления азербайджанских городов и сел, уничтожения принадлежащих азербайджанцам культурных ценностей и исторических памятников, неполного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, а также неспособность остановить военно-политические провокации, осуществляемые Арменией после войны 2020 года, являются примерами незаконного и безнравственного подхода.

Несмотря на все это, Азербайджан в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны, и категорически неверно препятствовать этим усилиям обвинениями в том, что якобы проводится политика по "изгнанию армян из региона".

Ежу понятно, что Армения и пресловутый режим, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создают искусственные препятствия, в частности, для использования дороги Агдам-Ханкенди, и это преследует цели политической манипуляции. Но интеллекта понять это у Идальго, видимо, не хватает. Ей важнее делать селфи на Лачинской дороге для будущего армянского электората. Напомним, что бывший кандидат на пост президента Франции от социалистической партии, набравшая мизерное количество голосов на президентских выборах 2022 года Анн Идальго, очухалась после сокрушительного поражения в первом туре президентских выборов и по примеру Макрона пытается покорить Армению для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельного армянского лобби во Франции.

А мэру Парижа, вместо того, чтобы кататься в машинах, стоило бы заняться непосредственно своими прямыми обязанностями в Париже, где постоянно происходят беспорядки и чуть ли не восстания против действующей власти Макрона, вместо того, чтобы становиться частью армянских истерик и провокаций. Такие действия Парижа и Еревана лишь доказывают, что их не волнует мир на Южном Кавказе, а армянское меньшинство в Карабахе для них является не более чем инструментом.

Таких попыток сорвать мир на Южном Кавказе было много. Все они провалились и все будущие провалятся. Анн Идальго, Катрин Колонна, Натали Луазо, Бруно Ретайо и другие, кто десятилетиями игнорировали права изгнанных из Карабахского региона азербайджанцев, выступая сейчас против Азербайджана, просто поражают своим цинизмом и наглостью. Париж встал на путь лжи и лицемерия, но в Баку не собираются бездействовать. Любые провокации против нашей страны, наших суверенных территорий будут жестко пресекаться.