https://news.day.az/politics/1593788.html Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами
Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами
Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами, сообщает в среду Day.Az.
Новость обновляется
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре