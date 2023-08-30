Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами, сообщает в среду Day.Az.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.