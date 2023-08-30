Мы можем отправить помощь армянам в Карабахе и завтра, и послезавтра

Мы можем отправить помощь жителям армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

По его словам, у Общества Красного Полумесяца имеются для этого достаточные возможности.

"Наша главная цель в отправке двух гуманитарных колонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и какие события здесь происходят. Пока дела идут неплохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности", - сказал он.

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