Не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе происходит какая-то катастрофа - Новруз Аслан

Не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе происходит какая-то катастрофа

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

"Наши партнеры могли бы спросить, почему Общество Красного полумесяца "опоздало"? Мы должны определить, существует ли там какая-либо проблема. Однако я не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе, происходит какая-то катастрофа. Это моя субъективная позиция. Но есть определенные заключения наших партнеров. Основываясь на них, мы также решили отреагировать, чтобы показать, что есть определенная обеспокоенность и что мы хотим мира", - сказал он.

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