Общество Красного Полумесяца может провести оценку потребностей армян в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

"Эта оценка может быть проведена специалистами Азербайджанского общества Красного полумесяца, если нам будет обеспечен доступ на территорию. Я сам могу провести эту оценку. Мы можем привлечь к этой работе наших партнеров, зарубежных экспертов. Я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Новруз Аслан.

По его словам, ключевым вопросом является построение коммуникации, диалога.

"Самое главное - продемонстрировать добрую волю. Мнение двух-трех человек не имеет ничего общего с позицией населения армянского происхождения в Ханкенди. Я считаю, что большая часть населения там уже устала от этих процессов, и они должны продемонстрировать всему миру принципы гуманизма. Если Общество Красного полумесяца пришло с добрыми намерениями, они тоже должны относиться к этому с уважением, терпением. Мы не собираемся никому помогать насильно. Предпринятое нами - это шаг вперед, и каждый обязан приветствовать это, независимо от языка, религии, расы или политической принадлежности. Звучат такие мысли, что если к нам не поступило обращение, зачем посылать помощь? Почему мы должны ожидать обращения? Если это может быть необходимо, то мы делаем этот шаг", - сказал Новруз Аслан.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала накануне на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан ранее сказал журналистам, что в будущем жителям армянского происхождения в Карабахе могут быть доставлены и другие необходимые товары.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.