Азербайджан не пропустил через границу "гуманитарный груз" Франции

Франция в очередной раз прибегла к провокации против Азербайджана и направила в Карабах "гуманитарный груз".

Как сообщает в среду Day.Az, этот шаг, не согласованный с азербайджанской стороной, был пресечен на ППП "Лачин".

Дело в том, что ни в одном из регионов Азербайджана нет гуманитарного кризиса, и в связи с этим не было обращений ни к одной стране.

Отметим, что сегодня в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго и мэра Страсбурга Жанны Барсегян из Еревана на границу с Азербайджаном прибыли 10 автомобилей с "гуманитарным грузом".

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.