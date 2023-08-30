Запоздалое армянское просветление: ара, и "Манвел" Макрон не помог!

Автор: Акпер Гасанов

Лучше поздно, чем никогда. Таков, если рассуждать коротко, основной вывод из анализа реакции армянского экспертного сообщества на новые политико-цирковые номера со стороны карабахских сепаратистов, официального Еревана и Франции, которая в период президентства Эммануэля Макрона провалилась по всем направлениям. Целью этих номеров является попытка оказания давления на официальный Баку, но дело это было априори глупое, безрассудное.

Казалось бы, есть же пример бесполезных попыток давления на Азербайджан в ходе 44-дневной войны и сразу по ее окончанию. Кому только не названивал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе 44-дневной войны, кого он только не умолял помешать победному маршу азербайджанской армии, освобождавшей свои земли! Не помогло ему это. От слова совсем. Мартышкиным трудом оказались и его потуги воспрепятствовать легализации итогов 44-дневной войны.

Все завершилось тем, что Пашинян вынужден был самолично заявить о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. И никакой Макрон, никакие провокационные решения сената этой страны, не помогли. Правда, сам Макрон все еще лелеет напрасную надежду на что-то, хотя бы отдаленно похожее на реванш. Не зря же он хвастливо утверждал перед армянской диаспорой Марселя, что защищает интересы Армении даже лучше, чем это делает Пашинян.

Языком этот месье, метет, конечно, как метлой машет. Но что в итоге? Ровным счетом ничего. Франция не смогла воспрепятствовать установке ППП "Лачин", хотя официальный Париж очень сильно возмущался по этому поводу. И что вы думаете? Спустя пару месяцев после установки ППП "Лачин" даже армянские эксперты стали признавать обоснованность этого шага со стороны Азербайджана. К таковым, в частности, относится и президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Сегодня армянская сторона постоянно в любом заявлении, в том числе и в тексте призыва к Совету Безопасности ООН рассмотреть вопрос о "гуманитарном кризисе" в Карабахе, также использует выражение "незаконный контрольно-пропускной пункт". А почему он незаконный? Почему Азербайджан не имеет право устанавливать свой пограничный пункт на границе с соседним государством? То есть логики и какого-то правового обоснования для подобного рода выражения, в том числе в официальных бумагах я не вижу", - заявил он в интервью UKRLIFE.TV.

Он тогда указал на то, что 24 фуры стоят у ППП "Лачин", но они подъехали туда без какого-то диалога между Ереваном и Баку.

"Зачем они туда поехали? Скажем так, армянские власти во многих вопросах не очень компетентны и не всегда их действия могут оцениваться как логичные и конструктивные", - сказал тогда Навасардян.

И время доказало его правоту. Все эти армянские фуры до сих пор стоят там же. Сейчас к ним присоединятся и фуры из Франции. Но что толку?!

Да, мэр Парижа, который захлебывается в проблемах, может потом описать в мемуарах свой вояж в Армению аж до условной границы с Азербайджаном. Она может попробовать монетизировать это шоу вернувшись домой и пообщавшись с состоятельными представителями армянской диаспоры Франции. Но никакой груз из этой страны на территорию Азербайджана не въедет, если на то не согласится официальный Баку.

А свою позицию по этому вопросу уже четко озвучил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которому вчера позвонил Макрон.И француз вынужден был услышать правду, которая состоит в том, что Арменией и пресловутым режимом, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создаются искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди, и это используется с целью политической манипуляции.

Кроме того, Макрон услышал и то, что Армения и сепаратистский режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Наконец, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

Вот так, легко и просто, аргументировано и деликатно французскому президенту указали на тщетность потуг в вопросе продвижения не выгодной Азербайджану повестки. И Макрону ничего не оставалось, как проглотить и эту пилюлю. Все это видят в Армении. Видят и постепенно осознают, что ставка на мэтра Эммануэля также была напрасной. Понимают в РА и многое иное.

"У международного сообщества есть единое мнение о том, что дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди должны открываться параллельно", - с грустью констатировал председатель партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц на своей странице в Facebook.

Это, замечу, один из тех самых армянских трубадуров, которые ранее излучали беспочвенный оптимизм, тиражируя утверждения о том, что давление на Азербайджан даст свои плоды.

Сейчас он грустит.

"К сожалению, среди всех международных субъектов есть единое мнение о том, что Агдамская дорога и Лачинский коридор должны открываться параллельно. Такое впечатление от телефонного разговора Макрона и Алиева, американского молчания, поведения российских миротворцев. Это реальность, против которой, к сожалению, достойное сопротивление армян Карабаха рано или поздно окажется бессильным", - пишет Суренянц.

И это еще один пример позднего, но все же просветления среди очередного представителя армянского экспертного сообщества. Убежден, что со временем, число такого рода речей многократно увеличится. А Азербайджан снова покажет всему миру, как может достигать всех поставленных