https://news.day.az/politics/1593826.html ВС Армении открыли огонь на границе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении открыли огонь на границе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
30 августа около 22:35 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба минобороны.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
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