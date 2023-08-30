ВС Армении открыли огонь на границе

30 августа около 22:35 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.