Община Западного Азербайджана недовольна высказываниями председателя комитета Бундестага

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот выступил с заявлением о важности того, чтобы миссия Евросоюза в Армении охватывала и территорию Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Общине Западного Азербайджана, в заявлении содержится требование к М.Роту воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана.

"Доводим до сведения М.Рота, что большая часть территорий, патрулируемых Миссией Евросоюза в Армении - это территории, на которых когда-то жили и с которых были депортированы азербайджанцы. Община Западного Азербайджана считает, что М.Рот должен призвать правительство Армении обеспечить возвращение азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза - внести свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении.