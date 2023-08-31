Дипкорпус прибыл на дорогу Агдам-Ханкенди

31 августа начался ознакомительный визит в Агдам аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса и военных атташе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в визите принимают участие около 60 человек из более чем 50 стран (Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и др.) и международных организаций (ООН, Всемирной организации здравоохранения, TÜRKPA и др.), а также иностранные журналисты.

Дипломаты уже прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди с целью ознакомления с данным пунктом.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.