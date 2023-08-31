https://news.day.az/politics/1593899.html Момент нападения армян на посольство Азербайджана в Ливане - ВИДЕО
Момент нападения армян на посольство Азербайджана в Ливане - ВИДЕО
Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливане, нанесли удары по забору вокруг административного здания посольства и бросили в здание бутылки с краской и горючей смесью, которые они принесли с собой.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Телеграм каналах.
Представляем кадры, на которых запечатлено нападение на посольство Азербайджана в Ливане:
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