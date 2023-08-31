Момент нападения армян на посольство Азербайджана в Ливане

Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливане, нанесли удары по забору вокруг административного здания посольства и бросили в здание бутылки с краской и горючей смесью, которые они принесли с собой.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Телеграм каналах.

Представляем кадры, на которых запечатлено нападение на посольство Азербайджана в Ливане: