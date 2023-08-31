МИД Азербайджана вручил послу Франции ноту протеста

31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в министерство иностранных дел, передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

Как сообщается, послу была вручена нота протеста.

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