https://news.day.az/politics/1593905.html МИД Азербайджана вручил послу Франции ноту протеста
МИД Азербайджана вручил послу Франции ноту протеста
31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в министерство иностранных дел, передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
Как сообщается, послу была вручена нота протеста.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре