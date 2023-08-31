https://news.day.az/politics/1593921.html Закир Гасанов принял участие в праздновании Дня Победы в Турции - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в праздновании Дня Победы в Турции - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Анкаре по случаю Дня Победы Турецкой Республики.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
На церемонии, организованной в Национальном конгресс-центре Бештепе, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с вступительной речью.
Затем были представлены музыкальные номера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре