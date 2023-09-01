Новая антиазербайджанская инициатива Макрона будет так же бесплодна, как и все предыдущие

Сегодняшние западные защитники Армении это не проармянская, а скорее профранцузская тусовка. Бельгия, Люксембург, Канада, в какой-то степени Голландия. Эта тусовка каким-то образом пытается затащить в свои ряды испанцев, хотя Испания со своими собственными проблемами с сепаратистами должна была бы помалкивать.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя анонсированную Макроном "новую дипломатическую инициативу на международной арене", преследующую цель усиления давления на Азербайджан. Напомним, что об этом президент Франции заявил, анонсируя свои звонки в Баку и Ереван.

Мусабеков не стал строить предположений насчет того, до чего додумался Макрон на этот раз. По его словам, он не думает, что в стенах ООН плетется какой-то заговор против Азербайджана, но Франция явно осталась недовольна результатами обсуждений в Совбезе по обращению Армении. Как и ожидалось, не было принято не только резолюции, но даже простого заявления. И это уже во второй раз, что, конечно же, не могло не вывести Париж из себя. Раннее Франция уже пыталась провести через Совбез Б ООН антиазербайджанскую резолюцию, также безрезультатно. Политолог и депутат отметил, что французы оба раза обламывались на этапе консультаций. Как правило, еще до того, как на обсуждение и голосование выносится резолюция, с постоянными членами СБ должна быть достигнута договоренность о том, что право вето ими не будет использовано. Итоги обсуждений армянской жалобы, точнее, их отсутствие, показали, что договориться Франции не удалось, отметил наш собеседник.

"Армянская жалоба фактически оказалась в тупике. Россия настаивала, чтобы в итоговом документе была отсылка к Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. На земле в регионе находится именно Россия и обсуждать открытие каких-то "коридоров" без участия ее миротворцев невозможно. Великобритания же и США категорически против того, чтобы в какой-то резолюции упоминалась роль России и ей давались какие-то полномочия. Российская сторона, конечно же, с таким подходом не могла согласиться. В конечном итоге Франции дважды приходилось отзывать свои проекты резолюций.

Теперь Париж, по-видимому, попытается протащить резолюцию, отталкиваясь от гуманитарной тематики, но я думаю, что им и это не удастся. В то же время не исключаю, что французы могут настоять, чтобы их проект был поставлен на голосование, даже не достигнув договоренностей с другими членами СБ. Для чего? Кто-то из упомянутых мною стран сорвет голосование, и Франция получит возможность сказать армянам: французы сделали все, что могли, ругайте за провал кого-нибудь другого. Думаю, не случайно некоторое время назад армяне сделали запросы в посольства Великобритании и США в Армении о том, будут эти страны мешать принятию резолюции или нет. Все это звенья одной цепи. Теперь Макрон грозит какой-то новой международной проармянской инициативой. Но что-то подсказывает, что у французов ничего не получится", - сказал азербайджанский депутат.

"В любом случае, отметил он, если Франции все же удастся протащить в ООН или в другой международной инстанции какой-то документ, он все равно не будет иметь никакого значения и юридической силы. Сколько уже было таких резолюций и заявлений на уровне европейских организаций? И что? У Баку крепкие нервы", - заметил Мусабеков.

Азербайджан принял меры и бесповоротно отрезал Макрона от переговорного процесса. Теперь президент Франции изо всех сил пытается изменить ситуацию и вернуться в процесс. Он полагает, что сумеет этого добиться посредством давления на Баку. Но это вряд ли, считает политолог.

Что касается засветившегося недавно на границе личного представителя действующего председателя ОБСЕ Каспршика, то, по мнению Расима Мусабекова, это не говорит о намерении Минской группы вернуться в переговорный процесс.

"Я понимаю негативную реакцию в нашей стране на его появление вблизи ППП "Лачин" и разглядывание в бинокль азербайджанских позиций. Я в свое время имел непосредственное отношение к переговорному процессу, и могу сказать, что особых претензий к Каспршику у Азербайджана никогда не было. Однако он тридцать лет олицетворял собой бесплодные усилия Минской группы, на которой мы после 44-дневной войны поставили жирный крест. Именно по этой причине, а не из претензий лично к господину Каспршику, Азербайджан не стал в этот раз принимать его на своей территории.

Дело в том, что армяно-азербайджанский конфликт был единственным, которым занималась и хочет продолжать заниматься ОБСЕ. Каждый новый действующий председатель должен отчитываться по поводу ситуации. Ныне в ОБСЕ председательствует Македония, которой Баку дал понять, что приезжать в регион по этому поводу необходимости нет. Однако действующий председатель должен был как-то обозначить свое участие, поэтому в регион был отправлен Каспршик - отдохнуть и посмотреть в бинокль на азербайджанскую границу. В свою очередь Каспршику нужно как-то оправдать свою зарплату. Он сидит в Тбилиси, ест лобио, хачапури, запивает хорошим вином. Хорошая у него работа, но какую-то деятельность демонстрировать все же необходимо. Вот он и демонстрирует. Сам по себе его визит в Армению и на границу никакого значения для идущих процесс иметь не будет. ОБСЕ, как и Франция, не будет допущена к процессу урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Бесплодность усилий этой организации доказательств не требует", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева