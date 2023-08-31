https://news.day.az/politics/1593932.html Посол Турции в Азербайджане поделился кадрами на дороге Агдам-Ханкенди - ВИДЕО
Посол Турции в Азербайджане поделился кадрами на дороге Агдам-Ханкенди - ВИДЕО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился кадрами на дороге Агдам-Ханкенди, сообщает в четверг Day.Az.
"Мы находимся в селе Фаррух. Видим Ходжалы, Агдере, Ханкенди", - сказал он.
Отметим, что сегодня представители дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.
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