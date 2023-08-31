Азербайджан никогда не примет наличие какой-либо серой зоны на своей территории.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Если кто-то думает, что можно оспаривать существующие условия, продолжая жить в этом сепаратистском статусе и обеспечивая существование незаконного режима, он ошибается. Азербайджан ни в коем случае не потерпит этого. Основная цель их псевдогуманитарного шоу - скрыть свои истинные намерения, которые состоят в том, чтобы обеспечить существование так называемого незаконного режима, созданного Арменией на некогда оккупированных территориях Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе и иностранные журналисты 31 августа прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди, организованный для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.