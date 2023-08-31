Ответственность за непринятие груза полностью ложится на сепаратистский режим

Вчера состоялись обсуждения между азербайджанской стороной и российскими миротворцами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Также обсуждался вопрос о том, чтобы продовольственные грузы были доставлены посредством транспортных средств российских миротворцев. Однако появившаяся вчера в СМИ информация указывает на то, что этому пытаются воспрепятствовать посредством какой-то организованной акции. Доставка продовольственных грузов сюда еще раз наглядно демонстрирует намерения Азербайджана. Ответственность за непринятие и отказ от продовольственных грузов полностью ложится на сепаратистский режим и Армению, которая продолжает играть свою роль в этом манипулятивном процессе", - подчеркнул он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе и иностранные журналисты 31 августа прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди, организованный для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.