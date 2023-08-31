Община Западного Азербайджана обвиняет Армению в подстрекательстве

Азербайджанское общество Красного Полумесяца, функционирующее на основе независимых и гуманистических принципов, пытается перевезти 40 тонн муки по дороге Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана. Однако сепаратистский режим в данном регионе препятствует въезду продовольственного конвоя Азербайджанского общества Красного Полумесяца из-за подстрекательства Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Все это происходит на фоне постоянной пропаганды Армении о том, что армяне, проживающие в этом регионе, сталкиваются с нехваткой продуктов питания, особенно муки.

Тот факт, что Армения препятствует Азербайджанскому обществу Красного Полумесяца обеспечивать продовольствием нуждающихся, показывает, что проблемы с обеспечением продовольствием армянского населения Карабаха нет. Если же она есть, то, несмотря на такую потребность, в помощи отказывают из-за гнусных политических целей и этнической ненависти.

В любом случае, злоупотребление гуманитарными потребностями гражданского населения в политических целях наглядно демонстрирует расистскую политику Армении, ее лицемерие и жестокость.

Община Западного Азербайджана призывает мировую общественность оказать давление на Армению, чтобы она перестала препятствовать снабжению населения, а также осудить ее бесчеловечную и расистскую политику", - говорится в заявлении.