Турция будет до конца поддерживать усилия Азербайджана по открытию дороги Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он добавил, что были установлены контакты с представителями мирных граждан армянской национальности, проживающих в Ханкенди, и, хотя встреча с ними была запланирована в Евлахе, армяне попытались создать искусственный образ "гуманитарного кризиса" с привлечением к этому международной общественности.

Посол подчеркнул, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для любой помощи, и Турция поддерживает усилия Азербайджана в этом направлении.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе и иностранные журналисты 31 августа прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди, организованный для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.