Пашинян идет на обострение

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Честно говоря, наши армянские соседи вызывают даже жалость. Быть "древнейшим" народом на планете, "прародителем человеческой цивилизации", и при этом оказаться неспособными петь без фонограммы. Это как-то даже неприлично. Видимо, это от того, что своего голоса (или чего-то еще) нет. В разное время армяне пели на разных "языках". Сегодня в приоритете французский.

На состоявшемся сегодня заседании правительства Армении премьер Никол Пашинян продемонстрировал отличное "знание" этого языка. Кроме того, в его лексиконе появились новые слова, а в песне - новые ноты. Правда, то, чем он осчастливил членов правительства и свой народ, это разработки не армянской политической мысли, а Елисейского дворца. Сегодня в тренде "новый геноцид", "международные механизмы", "гуманитарный кризис" и даже "патриацид". Уточним, что термин патриацид означает уничтожение государственности. О какой государственности говорил Никол? Если речь об Армении, то на ее государственность никто не покушается. Выходит, Пашинян обвинил Баку в покушении на "государственность" сепаратистов. Был бы армянский премьер немного более образован, он бы понял, что продемонстрировал таким образом претензии на азербайджанские земли и непризнание территориальной целостности Азербайджана.

Вся речь Пашиняна была возмутительным и неприкрытым вмешательством во внутренние дела Азербайджана и проявлением неуважения к его суверенитету и международному праву.

Армянский премьер неразумен и недальновиден. Нести всякую чушь под диктовку французской сестрички, не задумываясь о последствиях, очень глупо. Макрон сегодня есть, а завтра его нет, а вот Азербайджан всегда будет тут рядом, по соседству.

Идет этническая чистка? Где? Кого чистят? Во-первых, кто бы говорил об этнических чистках. Армянской стороне лучше лишний раз не произносить этого словосочетания, чтобы не накликать большую проблему на свою голову.

Во-вторых, выезд армян из зоны РМК это не чистка, а совершенно естественный процесс. Сепаратисты наконец начали осознавать, что игра закончилась, все ходы ими сделаны и дальше ничего нет, кроме выполнения условий Баку. Если азербайджанское гражданство в их воспаленном националистическом сознании видится чем-то более кошмарным, чем прозябание в Армении или где-то еще, это их выбор. Дорога открыта.

Да не собирается никто никого "зачищать". Имей Азербайджан такую цель, все было бы сделано еще три года назад. И не было бы у нас сегодняшних проблем, не было бы этих истерик и воя, этой протухшей "гумпомощи" у наших границ, этих бездельников с биноклями, разглядывающих наши позиции. Никто бы не устраивал теракты, не стрелял бы по нашим солдатам, прячась за спинами российских миротворцев, никто бы не перекрывал дорогу в Ханкенди для законных хозяев этой земли. Все было бы сегодня иначе. Да, проармянский мир покричал бы, пошумел, пособирался, поголосовал, но в конце концов выдохся бы, и все бы закончилось. Мы своим гуманизмом создали себе головную боль, однако армяне не знают такого слова, как благодарность.

Как раз сегодня через ППП "Лачин" выехали в Армению еще несколько десятков сепаратистов. Пашинян дергает бороду в истерике, утверждая, что их не пустят обратно. А с какой радости? Граждане иностранных государств и так слишком долго просидели незаконно на территории Азербайджана. Погостили - и хватит.

Диалог? Какой диалог? С кем? С сепаратистской верхушкой? Да ладно, Никол, наверное, шутит. Баку уже трижды делал предложения о диалоге, армяне их отвергли. Точнее, сначала соглашались, а потом на горизонте появлялся какой-нибудь Макрон с укором, что он тут, мол, для армян старается, а они... Армяне Карабаха сами отказались от двусторонней встречи (никаких им посредников и международных механизмов). Мы больше не предлагаем. Да, мы вот такие гордые.

Вопя об этнических чистках, Пашинян почему-то ничего не сказал о том, когда собирается открывать дорогу для возвращения азербайджанцев в Армению. Вот кто действительно может называться жертвами этнических чисток. Сотни тысяч азербайджанцев ждут, изгнанные из Армении, пережившие резню, геноцид, лишения и реальную гуманитарную катастрофу люди ждут, когда им создадут условия для возвращения на земли своих предков и гарантируют безопасность, права и свободы. И пусть Пашинян не думает, что азербайджанская сторона отступит в этом вопросе. Его и его жалкую страну ждут очень интересные события.

А про международные суды Пашиняну лучше забыть. Это бессмысленная трата энергии. У границы могут выстроиться все тысяча фур, имеющихся в парке Армении, но реализации армянских интересов это не поможет. Никакой силовой акции против Азербайджана для "спасения" армян никто предпринимать не будет. Никаких санкций против Баку ожидать не стоит. Дороги открыты, блокады нет, и отправка гуманитарного конвоя Красным Полумесяцем тому подтверждение. Когда "голодный" отталкивает кормящую руку, это значит, что на самом деле он не голоден, а просто выбирает ресторан.

Сегодня весь мир видит, что происходит на дороге Агдам-Ханкенди. Видит, как весьма упитанные "голодающие" перекрывают дорогу гуманитарному грузу, заявляя "ни крошки хлеба от турка". О каком геноциде, патриациде, кризисе и голоде говорит Пашинян? Имеющий уши да услышит, имеющий совесть да осознает. Ну, а если нет ни того, ни другого...