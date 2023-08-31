Араик Арутюнян подал "в отставку"

Главарь сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян, возомнивший себя "президентом", сегодня, после череды обещаний и неудач, подал "в отставку".

Как сообщают армянские СМИ, вслед за ним ушел и так называемый новоиспеченный "госминистр" Гурген Нерсисян, который пробыл на вымышленной должности ровно столько же, сколько продержался Рубик Варданян.

Отмечается, что "обязанности" двух клоунов временно будет исполнять третий - Самвел Шахраманян.

Араик извинился перед армянами за поражение в 44-дневной войне, попытался оправдаться, что "делал все возможное". Также он добавил, что никуда не собирается уезжать из Ханкенди.

Ну еще бы. Вступить за пределы азербайджанского города, который временно находится не в подчинении Баку, у сепаратиста кишка тонка. Он прекрасно понимает, что за секунду будет задержан и предстанет перед судом за все свои преступления.

Сепаратисты должны понимать, что сколько бы они ни вертелись и крутились, что-то решать на территории Азербайджана они не в силах и конец каждого из них будет бесславным - в наручниках.

Отметим, что Араик Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года. Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск.