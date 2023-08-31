ВС Азербайджана предотвратили попытку армян укрепиться

31 августа примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлен", - говорится в сообщении.