https://news.day.az/politics/1594003.html ВС Азербайджана предотвратили попытку армян укрепиться
ВС Азербайджана предотвратили попытку армян укрепиться
31 августа примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлен", - говорится в сообщении.
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