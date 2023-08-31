Министр обороны Азербайджана встретился в Анкаре с турецким коллегой

В Анкаре прошла встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что встреча состоялась и между делегациями двух стран.

Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.