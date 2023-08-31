https://news.day.az/politics/1594006.html Министр обороны Азербайджана встретился в Анкаре с турецким коллегой - ВИДЕО
Министр обороны Азербайджана встретился в Анкаре с турецким коллегой - ВИДЕО
В Анкаре прошла встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.
Было отмечено, что встреча состоялась и между делегациями двух стран.
Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.
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