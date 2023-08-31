https://news.day.az/politics/1594010.html МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.
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