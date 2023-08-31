Автор: Мехти Ахмедзаде

Наблюдаемый в последние несколько дней в Ханкенди цирк сепаратистов пришел к одной из конечных точек - после череды бесконечных провалов бандит Араик Арутюнян понял, что ему пора поставить точку и, понимая, что ничего и никогда не сможет сделать на территориях Азербайджана, подал "в отставку".

Решение он принял двое суток назад, когда собрал своих соплеменников-сепаратистов в одном из местных зданий, где обсуждал последнюю ситуацию в "Нарнии". На соберунчике была почти вся мафиозная "элита" - от бывших т.н. "президентов" Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна до антиросийских кругов.

Все были приглашены поговорить о том, как выйти из безвыходной ситуации, но в конечном итоге сам Араик признал, что пора принимать условия Баку, времени больше нет.

Этот сценарий был ожидаем, ибо правда и право на стороне Азербайджана. Но самым интересным во всей этой комедии стал еще один момент - отсутствие беглого миллиардера Рубика Варданяна.

Помнится, когда засланец впервые появился на территории Азербайджана, он шел с гордо поднятой головой, мол "пришел решала, сейчас все будет". Варданян вскоре надел на себя колпачок шута (т.н. "госминистра"), выступал с красивыми речами о том, как армяне в ЗВО РМК заживут как никогда...а потом....его прогнали с пинком за бездействие и вранье.

Выскочка Варданян мечтал о "политическом олимпе" в Карабахе и потом при помощи этого "буста" начать карьеру в Армении, сесть в кресло Пашиняна.

Но сперва он планировал убрать со своего пути Арутюняна. Правда, проблема, во-первых, была в том, что Араик успел это сделать первым, а, во-вторых, по выдуманным так называемым "законам" сепаратистов, главным шутом, то бишь "президентом", у них может стать только тот, кто прожил в Карабахе минимум 10 лет.

То есть, даже если облеванный Варданян попытается сейчас занять место Араика, у него это не получится.

Да и вообще, Рубика никто за человека ныне не считает. Это изгой, на которого наплевали не только в Азербайджане, но и сами армяне после его многочисленных провалов, ибо никаких их надежд он не оправдал. А в Баку предупреждали, между прочим.

Впрочем, подобные провалы и бесславный конец ожидают любых бандитов, которые незаконно заселяются на территориях нашей страны. 44-дневная война все изменила и теперь в регионе царит новая, неизменная реальность. Сколько бы всякие облеванные варданяны и униженные арутюняны ни пытались уйти от этой реальности, ничего у них не получится.

Азербайджан дал понять - сидеть сложа руки никто не собирается. Ну, а внутренняя грызня между сепаратистами так и будет расти до тех пор, пока они не съедят друг друга живьем или не сядут в тюрьму в Баку. Другого не дано.