https://news.day.az/politics/1594033.html Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением на посольство страны в Ливане
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением на посольство страны в Ливане
Распространено заявление уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в связи с провокацией, совершенной лицами армянского происхождения против посольства Азербайджана в Ливане.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Аппарате омбудсмена Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре