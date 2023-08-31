Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением на посольство страны в Ливане

Распространено заявление уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в связи с провокацией, совершенной лицами армянского происхождения против посольства Азербайджана в Ливане.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

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