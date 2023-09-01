Безобразный инцидент в Бейруте еще раз показал всему миру «уникальность» армянства

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Нападение армян на посольство Азербайджана в Бейруте и учиненный ими вандализм это очень тревожный факт. По всему видно, что армянские националисты взяли под прицел дипломатические и иные представительства Азербайджана в странах мира.

Этот инцидент вывернул наружу изнанку армянской идеологической базы и армянской действительности. Представители этого народа, большая их часть, где бы они ни жили, остаются последователями кровавых террористических традиций идеологов прошлого. Они всегда радикально настроены и далеки от понятия гуманизма, человечности и мирного сосуществования. Они бросают вызов всем, кто не разделяет их позицию. Я бы сказал, что армяне уникальны. Но далеко не в лучшем смысле этого слова. Ни один другой народ не проявляет таких тревожных качеств. Человечество развивается, мудреет, взрослеет, но армянская ментальность не меняется. Армянство остается в стороне от этого процесса. Значительная, я бы сказал большая часть, этой идентичности возвеличивает себя, противопоставляет остальному человеческому сообществу, приписывает себе чужие достижения, чужие успехи и называет себя самыми древними и развитыми. И делают они это с какой-то маниакальной убежденностью, которая не позволяет усомниться в серьезных проблемах, имеющихся в ментальной матрице этого этноса.

Особое внимание я хотел бы привлечь к тому факту, что армяне - это практически единственная нация, которая гордится своими террористическими традициями и организациями. В этом они тоже уникальны. Любой может обратиться к анналам, архивам, порыться в Интернете и найти массу доказательств этому. Никакой другой народ не возводит террористов в ранг национальных героев, не гордится их кровавыми преступлениями. Более ста лет назад были созданы такие структуры, как "Гнчак", "Дашнакцутюн" и другие. Это террористические организации, а у истоков их стояла, как не странно, армянская церковь. Любой здравомыслящий человек может схватиться за голову, не понимая, причем тут религия и как церковь может спонсировать и приветствовать терроризм и кровопролитие. Но мы говорим не о церкви вообще, а именно об армянской церкви. ААЦ тоже явление в своем роде уникальное, являющее собой жуткий контраст между божественными понятиями и ценностями, нацеленными на насилие и зло.

То, что произошло в Бейруте, это очень удручающий факт. Азербайджан должен обратиться к мировому сообществу через международные организации и другие каналы с целью привлечь внимание к инциденту. Правительства, политические круги стран с крупной армянской диаспорой должны быть проинформированы о существующей на их территории угрозе террора. Нужно призвать эти страны серьезно отнестись к армянскому фактору и принять меры для защиты дипломатических представительств и культурных центров Азербайджана. Обеспечение безопасности иностранных дипмиссий - это обязательство каждой страны, взятое в соответствии с международным правом. Если нынешняя негативная тенденция будет развиваться, под угрозой окажутся жизни наших дипломатов, наших граждан и граждан тех стран, которые привлекаются к работе в азербайджанских посольствах и центрах. А это недопустимо.

О чем говорит нападение в Бейруте? О многом. В первую очередь, о том, что Армения очень трагично переживает свое поражение в противостоянии с Азербайджаном и прибегает к привычным ей механизмам отмщения, а именно, к террору. Мстит она топорно и беспринципно. Если страна, общность, группа терпит поражение и ищет объяснение своим неудачам, она должна подумать и о необходимости уметь достойно проиграть. Нередко достойное поведение проигравшего вызывает больше уважения, чем успех победителя. В умении достойно проиграть и не скатиться до мести заложены моральные принципы, качества, важные для воспитания новых поколений и утверждения цивилизационных достижений, для создания скрепов надежности и безопасности в современном мире. Как показывают многочисленные факты из прошлого и настоящего, армянский этнос, во всяком случае, значительная его часть, этими качествами не владеет.

Современный мир полон турбулентных тенденций. Они набирают скорость, и остановить их можно только сообща. Безусловно, люди добра, мира и созидания думают над тем, как диверсифицировать предпосылки для укрепления безопасности и стабильного существования народов и стран. Мы знаем, что разжечь конфликт легко, но для того, чтобы погасить его, требуется огромное количество противоядия. Армяно-азербайджанский конфликт тому подтверждение.

Воспитанные на нездоровых примерах и нездоровых принципах, представители армянства в большинстве ведут себя недостойно и вызывающе, своим поведением противопоставляют себя цивилизованному миру, как бы бросают вызов существующему миропорядку, стремясь заменить его чем-то иным. К сожалению, нам за тридцать лет оккупации "посчастливилось" во всех тонкостях рассмотреть лицо армянской идентичности со всеми его неприглядными чертами. Самое поразительное - армянство совершенно не испытывает угрызений совести и стыда за совершаемое зло. Армяне сравняли с землей территорию, равную по площади современному Ливану. Об этом говорил Президент Ильхам Алиев. Он не случайно указывал, что по территории размером с Ливан армянская оккупационная армия прошлась огнем и мечом, не оставив камня на камне. Волей-неволей напрашиваются параллели.

Информацию о случившемся в Бейруте надо широко распространять посредством СМИ, социальных сетей, телеканалов. Важно поднять этот вопрос на уровне международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Нужно обращать внимание мира на недостойное поведение армянских общин в разных странах. Примеров множество. Достаточно напомнить, как на матчи клуба "Карабах" в европейских городах армяне приходили с огнестрельным и холодным оружием, с арматурой, чтобы творить бесчинства, нападать на болельщиков азербайджанского клуба, создавать эксцессы и озадачивать правоохранителей ненужными заботами. Преступные действия армян против наших дипмиссий имели место в Аргентине, в бразильском Сан-Паулу, неоднократно в Уругвае и Лос-Анджелесе, в Париже. Армянские общины это потенциальный фактор риска, страны проживания большого числа армян должны принять это во внимание и сделать все необходимое, чтобы правоохранительные органы смотрели в оба, принимали превентивные меры и в случае подобных инцидентов привлекали виновных к ответственности.

Думаю, официальный Бейрут сделает соответствующие выводы. А другие страны и международные организации дадут оценку инциденту, и оценку жесткую.