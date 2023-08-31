https://news.day.az/politics/1594074.html Вместе с нашими азербайджанскими братьями мы обеспечили освобождение Карабаха - Эрдоган
Вместе с нашими азербайджанскими братьями мы обеспечили освобождение Карабаха - Эрдоган
"В борьбе за освобождение оккупированных земель Азербайджана мы, не задумываясь, пришли на помощь братьям всеми возможностями. Таким образом, вместе с нашими азербайджанскими братьями мы обеспечили освобождение Карабаха после почти 30 лет оккупации и угнетения".
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии выпуска в Военно-Морской академии Национального университета обороны в Стамбуле.
Он отметил, что в регионе, где расположена Турция, продолжаются много конфликтов.
Эрдоган также подчеркнул, что после начала российско-украинской войны взоры всего мира прикованы к Черному морю.
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