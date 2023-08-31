"В борьбе за освобождение оккупированных земель Азербайджана мы, не задумываясь, пришли на помощь братьям всеми возможностями. Таким образом, вместе с нашими азербайджанскими братьями мы обеспечили освобождение Карабаха после почти 30 лет оккупации и угнетения".

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии выпуска в Военно-Морской академии Национального университета обороны в Стамбуле.

Он отметил, что в регионе, где расположена Турция, продолжаются много конфликтов.

Эрдоган также подчеркнул, что после начала российско-украинской войны взоры всего мира прикованы к Черному морю.