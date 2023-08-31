Турция играет важную роль в нормализации ситуации на Южном Кавказе - Лавров
Мы уверены, что Турция сыграет конструктивную роль в нормализации азербайджано-армянских отношений.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Глава МИД России подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. Лавров отметил, что Россия и Турция заинтересованы в нормализации отношений на Южном Кавказе. Он отметил, что Россия также заинтересована и в нормализации турецко-армянских отношений: "Россия и Турция заинтересованы в реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по открытию региональных связей, коммуникаций на Южном Кавказе. Мы уверены, что Турция сыграет конструктивную роль в реализации этих договоренностей".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре