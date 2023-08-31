https://news.day.az/politics/1594097.html Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачин" - ФОТО
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачин" - ФОТО
На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Горус-Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в принадлежащих МККК транспортных средствах находились представители МККК и лица армянской национальности.
После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.
В автомобилях также были продукты питания и лекарства.
Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий при прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт.
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