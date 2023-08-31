Еще одна провокация армян в Ливане

Армянcкие радикалы, проживающие в Ливане, устроили очередную дикую провокацию.

Как передает Day.Az, они заблокировали проезд турецкой торговой фуре и совершили на нее нападение. Инцидент произошел в районе Бурдж Хаммуд Бейрута.

По данным СМИ, радикалы избили водителя, облили грузовик краской и сорвали брезент. Также они закидали грузовой автомобиль яйцами.

Напомним, что ранее около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливане, нанесли удары по забору вокруг административного здания посольства и бросили в здание бутылки с краской и горючей смесью, которые они принесли с собой.

К моменту прибытия на место инцидента сотрудников правоохранительных органов, нападавшим удалось скрыться. В целях выявления и задержания преступников, причастных к нападению на посольство Азербайджана, в МИД Ливана была направлена нота и приняты соответствующие меры. В настоящее время охрана посольства усилена, проводится расследование. В результате нападения сотрудники дипмиссии не пострадали.