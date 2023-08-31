МККК, став игрушкой в чьих-то руках, занимается бесполезной деятельностью

Такие организации, как МККК, становящиеся игрушкой в чьих-то руках против Азербайджана, занимаются бесполезной деятельностью.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Ильгар Велизаде.

Он отметил, что под влиянием политических структур, организаций, политиков, выступающих против Азербайджана, некоторые международные организации занимают предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

"К сожалению, данная картина не меняется годами. Мы наблюдали ее во время 44-дневной войны, до и после нее. Это для нас не удивительно. Если это так, если они демонстрируют такую предвзятую позицию, то зачем нам сотрудничать с такими организациями? К сожалению, это печальное обстоятельство не обсуждается широко. Мы должны действовать организованно совместно с другими странами, которые подвергаются такому предвзятому подходу, добиваться давления на эти организации на уровне ООН. Эти организации становятся инструментом в чьих-то руках против Азербайджана, тем самым осуществляя бесполезную и ненужную деятельность", - сказал Велизаде.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.